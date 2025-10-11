البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب البرتغال على نظيره أيرلندا، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف البرتغال عن طريق روبين نيفيز في الدقيقة 90+1.

وخاض منتخب البرتغال، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، روبين نيفيز، جونسالو ايناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط: فيتينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب البرتغال مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب أيرلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.