في مهمة 12 ساعة.. بريطانيا: طائرتان لسلاح الجو الملكي حلقتا على حدود روسيا

أكدت بريطانيا، اليوم السبت، أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي حلقتا على حدود روسيا، في مهمة استغرقت 12 ساعة، الأسبوع الماضي، إلى جانب قوات أمريكية وقوات من حلف شمال الأطلسي للقيام بدوريات.

جاء ذلك بعدما توغلت طائرات ومسيرات روسية في المجال الجوي لدول بالحلف في الآونة الأخيرة.



وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الأمر قائلاً: "كانت هذه مهمة مشتركة ضرورية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

ومنذ 10 سبتمبر الماضي، حلّقت طائرات روسية مُسيّرة في المجال الجوي البولندي، ما أجبر طائرات الناتو على الإسراع لاعتراضها وإسقاط بعضها، في أول مواجهة مباشرة بين الحلف وموسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير2022.

ثم بعد أيام، دخلت طائرات حربية روسية المجال الجوي الإستوني، لتتوالى منذ ذلك الحين حوادث مشابهة بالقرب من مطارات ومنشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية، في دول أوروبية عدة.