تأييدًا لـ فلسطين.. تظاهر الجماهير قبل مواجهة النرويج وإسرائيل

أشعل المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مشاعل ولوّحوا بالأعلام أثناء توجههم إلى الملعب قبل مباراة تصفيات كأس العالم بين النرويج وإسرائيل يوم السبت.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (NRK) أن حوالي ألف متظاهر وصلوا من وسط مدينة أوسلو إلى ملعب أوليفال، حيث ورد أنهم يعتزمون البقاء حتى بداية المباراة الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وحمل المتظاهرون لافتة عن الحرب في غزة في مسيرة بدت سلمية.

وبقي بضع عشرات من المشجعين لمواصلة الاحتجاج خارج الملعب بعد بدء المباراة. ولم يُسمح إلا لـ 3000 متفرج بدخول المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة.

رُفع علم فلسطيني داخل الملعب في وقت مبكر من المباراة، إلى جانب لافتة كُتب عليها "دعوا الأطفال يعيشون". وسخر بعض المشجعين من النشيد الوطني الإسرائيلي، بينما رفع آخرون بطاقات حمراء وسط الجماهير.

يوم الجمعة، دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى الهدوء قبل مباريات إسرائيل التأهيلية، بعد أن توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق سلام. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانبين اتفقا على "المرحلة الأولى" من خطته.

إسرائيل تتوجه إلى إيطاليا لاحقًا

كما تواجه إسرائيل إيطاليا في أوديني يوم الثلاثاء.

في الأسبوع الماضي، اقترب متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين من مركز تدريب المنتخب الإيطالي في فلورنسا مطالبين بإلغاء المباراة، كجزء من إضراب وطني شارك فيه ملايين النشطاء.

درس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعليق مشاركة إسرائيل بسبب الحرب، ودعا عمدة أوديني، ألبرتو فيليس دي توني، إلى تأجيل المباراة.

احتجاجات في أماكن أخرى

تمنع إندونيسيا الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم للجمباز القادمة في جاكرتا.

في الشهر الماضي، تعطل سباق الدراجات الإسباني "فويلتا" مرارًا وتكرارًا بسبب الاحتجاجات ضد فريق "إسرائيل بريميير تيك"، حيث توقفت عدة مراحل، وانقطع بعضها أو أُغلق.

استبعد منظمو سباق جيرو ديل إميليا فريق "إسرائيل بريميير تيك" لاحقًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويوم الاثنين، غيّر الفريق اسمه.