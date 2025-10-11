رفضنا التهجير .. أحمد موسى: السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات من أجل فلسطين

علق الإعلامي أحمد موسى، على التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا لشعب مصر العظيم ومؤسسات الدولة والأجهزة السيادية ".

وأضاف"مصر تحركت وتصدت لتصفية القضية الفلسطينية ورفضت تهجير الفلسطينيين من أرضهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كلمة مصر من اليوم الأول ولازالت حتى هذه اللحظة ثابتة وواضحة ونؤكد على ضرورة حل الدولتين ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات وقمم من اجل فلسطين ".