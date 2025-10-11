لماذا استقر الدولار في ختام تعاملات اليوم 11-10-2025

مع استمرار تعطل البنوك في مصر؛ يظل سعر الدولار أمام الجنيه مستقرا دون تغيير حتي مع اقتراب ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 11-10-2025.

لماذا استقر الدولار

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي بمقتضاها تم تعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميا وخاصا؛ وذلك منذ مساء الأربعاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم السبت.

قال التقرير إن تعطل البنوك بمناسبة الإحتفال بذكري حرب أكتوبر المجيدة 1973 ثم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة للعاملين في البنوك.

تحرك الدولار

قبل انتهاء العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي فقد الدولار مقابل الجنيه نحو قرشا واحدا على مستوى البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".



الدولار في البنوك الأخرى

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قناة السويس، القاهرة، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار

بلغ اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك “ نكست، التنمية الصناعية،سايب”