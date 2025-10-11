زمالك 2009 يفوز على المصري

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، أحمد إبراهيم.



ظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وقاموا بالضغط والهجوم المكثف على المصري منذ البداية، ونتج عن ذلك تسجيل الهدف عن طريق أحمد إبراهيم في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ثم تواصل الضغط الزملكاوي ولكن دون تسجيل أهداف أخرى، لينتهي الشوط بالتقدم بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى المصري، وأهدروا أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون مقابل.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق عادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائيًا للتأهيل والإصابات، عمرو عيسى محللًا للأداء، ويوسف سيد مسؤولًا للمهمات.