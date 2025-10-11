قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
فن وثقافة

نجلة الفنان صبري عبد المنعم تكشف حقيقة تدهور حالته الصحية.. خاص

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
أوركيد سامي

نفت مريم نجل. الفنان صبري عبد المنعم دخول والدها المستشفى،و قالت  في تصريحات خاصة لصدي البلد: " تدهور الحالة الصحية  لـ والدي اشاعة سخيفة، و هو بيعمل تحاليل و إشاعات فقط والحمد لله هو بخير.


يذكر أن كرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة الفنان صبري عبد المنعم، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، حيث تسلّم تكريمه وهو جالس على كرسي متحرك بعد تحسن حالته الصحية.

وقال صبري عبد المنعم باكيًا: "شكرًا إنكم كرّمتوني قبل ما أروح."

وأضاف أن ابنته مريم عشقت الفن من خلاله، ويتمنى أن يكون لها مستقبل كبير في حياتها المهنية.

يُذكر أن الفنان القدير تصدّر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة مع موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة.

وقال في تصريحاته: "لم أعتزل الفن، سأعود قريبًا بإذن الله، أنا أعشق الفن."

وتابع: "أنا الحمد لله بحالة صحية جيدة، أجريت بعض الفحوصات في المستشفى، والآن متواجد في المنزل وأصبحت أفضل من قبل. سأعود للفن بعد انتهاء فصل الصيف بإذن الله، فأنا حاليًا في فترة إجازة وراحة فقط."

آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما كان فيلم "في عز الظهر"، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض.

صبري عبد المنعم اخبار الفن نجوم الفن

