بسبب زيارة ترامب لإسرائيل .. إلغاء رحلات وتغييرات في مواعيد الإقلاع بمطار بن جوريون

أوصت هيئة المطارات الإسرائيلية، المسافرين بالوصول إلى مطار بن جوريون بالقطار يوم الاثنين، وذلك في أعقاب استعداداتها لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في الإعلان أنه بسبب الترتيبات الأمنية، من المتوقع حدوث اضطرابات واسعة في حركة المرور على الخطوط المؤدية إلى مطار بن جوريون، من الساعة 6:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا، سيتم تحويل جميع الرحلات الدولية المقرر إقلاعها من المبنى رقم 1 إلى المبنى رقم 3.

ومن المتوقع إلغاء الرحلات من وإلى مطار رامون، ولن تكون خدمة سيارات الأجرة والحافلات المكوكية إلى مطار بن غوريون متاحة للجمهور بسبب إغلاق الخطوط.