قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب زيارة ترامب لإسرائيل .. إلغاء رحلات وتغييرات في مواعيد الإقلاع بمطار بن جوريون

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أوصت هيئة المطارات الإسرائيلية، المسافرين بالوصول إلى مطار بن جوريون بالقطار يوم الاثنين، وذلك في أعقاب استعداداتها لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وجاء في الإعلان أنه بسبب الترتيبات الأمنية، من المتوقع حدوث اضطرابات واسعة في حركة المرور على الخطوط المؤدية إلى مطار بن جوريون، من الساعة 6:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا،  سيتم تحويل جميع الرحلات الدولية المقرر إقلاعها من المبنى رقم 1 إلى المبنى رقم 3.

 ومن المتوقع إلغاء الرحلات من وإلى مطار رامون، ولن تكون خدمة سيارات الأجرة والحافلات المكوكية إلى مطار بن غوريون متاحة للجمهور بسبب إغلاق الخطوط.

هيئة المطارات المسافرين مطار بن جوريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطار رامون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الرياضة يفتتح النسخة الأولى من المنتدى الوطني لشباب المستقبل بشبرا الخيمة

استعدادا للموسم السياحي...محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يحث سائقي الحنطور على حسن معاملة الزائرين المصريين والأجانب

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق الاستقرار للمواطنين

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد