نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السودانيون يغادرون محطة السد العالي في الرحلة السابعة لعودتهم لبلادهم

الاشقاء السودانيين
الاشقاء السودانيين
محمد عبد الفتاح

غادر محطة قطارات ميناء السد العالي شرق بمدينة أسوان الرحلة السابعة للسودانين العائدين إلى بلادهم.

واستقل الأشقاء السودانيين الأتوبيسات المخصصة لنقلهم من أمام محطة قطارات السد العالي شرق إلى ميناء قسطل البرى والتي بعدها سيتوجهوا بها إلى السودان. 

وبلغت عدد الأتوبيسات فى الرحلة السابعة التى تم توفيرها لنقل الأشقاء بالرحلة الطوعية السابعة 26 أتوبيس المتجهين لميناء قسطل البري بمدبنة أبوسمبل جنوب أسوان. 

كما تم توفير عدد 3 سيارات نقل ثقيل لنقل  الأمتعة والحقائب والأجهزة الكهربائية التي يصطحبها الأشقاء السودانيين برفقتهم خلال رحلة عودتهم لدولة السودان الشقيقة ، وأن رحلة الأتوبيسات التي يستقلها الأشقاء السودانيين تتجه بهم إلى ميناء قسطل البرى حتى العبارات النهرية. 

وتستغرق الأتوبيسات حتى معبر قسطل البرى بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة نحو 5 ساعات متواصلة، حيث كان قد توافد الأشقاء السودانيين عبر رحلة قطار رقم 1940، وذلك من محطة قطارات رمسيس إلى محطة ميناء السد العالى بمدينة أسوان.

الرحلات الطواعية 

وخصصت هيئة السكك الحديدية رحلة قطار رقم 1940 وتعد الثانية أسبوعيًا للمساهمة فى عودة الأشقاء السودانيين لموطنهم مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحرب.

وبلغ عدد الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب ضمن الرحلة الطوعية الـ7 حوالى 1000 راكب سوداني الجنسية.

وشهدت محطة قطارات ميناء السد العالي شرق بمدينة أسوان شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تكثيفات لتأمين الأسر السودانية المتوافدة للعودة إلى موطنها مرة أخرى.

كما شهدت المحطة أيضا تنسيقًا وجهودًا كبيرة ومكثفة للقيادات التابعة للهيئة السكة الحديد لتسهيل حركة وصول المواطنين السودانيين للعودة لبلادهم مرة أخرى .

