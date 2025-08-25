ضبط 1302كجم من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك فى أسوان

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ التوجيهات المشددة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة تنفيذ الحملات المتتالية الصباحية والمسائية على الأسواق ، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية ، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من جودة السلع الإستهلاكية وصلاحيتها للإستخدام الآدمى ، علاوة على ضبط حركة تداول السلع ، والوقوف على إلتزام أصحاب المحال والأنشطة المتنوعة بالإشتراطات الصحية .

وقاد اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حملة شارك فيها اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية .

و أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد الغذائية بإجمالى 1302 كجم لكونها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم مصادرتها ، وشملت 378 كجم من الأيس كريم ، و 90 كجم من لحوم الضانى والعجالى ، و 108 كجم من الجبنة البيضاء ، و 190 كجم من اللانشون بأنواعه المتعددة ، و 57 كجم من القشطة ، و 425 كجم من المخلل ، و 40 كجم من الطحنية ، و 9 كجم من الجبنة الرومى ، هذا بجانب 5 كجم من المنتجات الأخرى .

حملات مكبرة

وتم غلق وتشميع أحد المحلات لكونها غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات الصحية ، مع تحرير محاضر لأصحاب هذه الأماكن التى تم ضبط المخالفات بها لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ، ومنتهية الصلاحية ، وعدم حمل للشهادات الصحية ، وكذا لعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية ، وحيازة لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى .

و تم عرض محاضر الجنح المحررة ضد المخالفين على المستشار وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع والتأشير بما يراه مناسباً نحو كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة ، مع مراجعة إجراءات تراخيص الأنشطة محل المخالفات بمعرفة وحدة التراخيص بمجلس المدينة .