قومي المرأة بأسوان ينفذ 38 جلسة دوار بقرى كوم أمبو

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة الندوات التوعوية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فيتم بشكل مستمر عقد وتنظيم الندوات المتنوعة ، وجلسات الدوار داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى .

وقالت إنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 38 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1900 سيدة بقرى عزبة رضوان ، وعزبة عمر ، وعزبة الحرية ، وأبو راوى ، والمنشية شرق ، والمنشية بحرى ، وعزبة كلحى ، وعزبة كيما ، ومخيمر ، والواحى بمركز ومدينة كوم أمبو ، وتناولت الجلسات تناولت القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية المتنوعة التى تتكاتف الجهود من أجل الحد منها بالشكل المطلوب .

جلسات الدوار

فيما قاد اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حملة مكبرة شارك فيها اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد الغذائية بإجمالى 1302 كجم لكونها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم مصادرتها .

وشملت 378 كجم من الآيس كريم ، و 90 كجم من لحوم الضانى والعجالى ، و 108 كجم من الجبنة البيضاء ، و 190 كجم من اللانشون بأنواعه المتعددة ، و 57 كجم من القشطة ، و 425 كجم من المخلل ، و 40 كجم من الطحنية ، و 9 كجم من الجبنة الرومى ، هذا بجانب 5 كجم من المنتجات الأخرى ، وتم غلق وتشميع لأحد المحلات لكونها غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات الصحية .