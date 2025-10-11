أحمد عبدالباسط يشيد بـ هالاند: أفضل مهاجم في العالم بلا منازع

أشاد المحلل الرياضي أحمد عبدالباسط بأداء النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أنه يُعد أفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي دون منافس.

ونشر عبدالباسط عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” صورة لهالاند مرتديًا قميص منتخب النرويج، وعلّق عليها قائلًا: “أفضل مهاجم في العالم بلا منازع".

هزيمة إسرائيل أمام النرويج

وقاد الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، منتخب بلاده للفوز على إسرائيل بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل إيرلينج هالاند هاتريك في الدقائق 27، 63، 72، فيما جاء الهدفين الآخرين عن طريق النيران الصديقة.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 18 متصدرًا مجموعته، فيما توقف رصيد إسرائيل عند النقطة 9 في المركز الثالث.