تكريم 24 شخصية في احتفالية رموز مصرية بأسوان

شهد نادى أعضاء هيئة التدريس بأسوان، احتفالية رموز مصرية لتكريم 24 من الشخصيات العامة ورواد الأعمال والنماذج الناجحة والمبدعين وشخصيات أسهمت فى دعم ريادة الأعمال فى أسوان وعدد من المحافظات.

وشهدت الاحتفالية التى نظمها اتحاد رائدات الأعمال العربيات للتدريب والدعم الاقتصادى للمرأة، حضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية والتعليمية والرياضية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان إن الوزارة حريصة على دعم الأسرة المصرية وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية ليشمل فئات عديدة، إلى جانب إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجا، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، والتى من أهمها برنامج "تكافل وكرامة" والذى تستفيد منه نحو 150 ألف أسرة بمحافظة أسوان حاليا لتوجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وأضاف الشيخ محمود مصطفى مدير الإدارات بأوقاف أسوان أن الدين الإسلامى حرص على احترام المرأة ومنح لها كافة الحقوق والواجبات، كما جاءت وصايا النبى صلى الله عليه وسلم تنصف المرأة وتُعلى من شأنها، كما منح الإسلام للمرأة حرية الاختيار للزوج ومنحها الحق فى الميراث، كما حرص على تحقيق التكافل الاجتماعى لها، من باب أنها شريك أساسى للرجل فى أمور الحياة.

رموز مصرية

وأشار القمص هدرا محارب، كاهن كنيسة مارجرجس، خلال الاحتفالية أن المسيحية كذلك سواء فى العهد القديم أو الجديد، شرعت للمرأة ومنحتها الكرامة والحقوق ، وأن مصر مليئة عبر عصورها المختلفة بالنماذج والرموز الوطنية التى قدمت المثل والقدوة للمجتمع.

فيما قالت الدكتورة سهير المصرى، عضو الاتحاد النوعى لرائدات الأعمال العربيات ورئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إنه تم خلال الاحتفالية تكريم النماذج المشرفة، ورائدات الأعمال العربيات فى أسوان وعدد من المحافظات، اللاتى يمثلن قصصا من النجاح داخل المجتمع، بعد أن صمدن أمام التحديات لتساهم بجهدها فى بناء مجتمع أكثر قوة وازدهارا، وتأكيدا على الالتزام بدعم وخدمة رائدات الأعمال للوصول إلى القمة ، مشيرة إلى أن التكريم جاء ليس لرائدات الأعمال فحسب بل تم تكريم الشخصيات التى ساهمت فى دعم ومساندة رائدات الأعمال.

وتابعت، أن اتحاد رائدات الأعمال العرب خلق ليكون مظلة جامعة وشريكا فى دعم كيان المرأة المصرية والعربية، وتعزيز المواطنة، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، والتى من بينها القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، بمصر والدول العربية فى إطار دعم الاقتصاد والاستثمار ، مضيفة أن الاتحاد ساهم فى تقديم حلول إبداعية مبتكرة مما يساعد فى دفع عجلة التطور التكنولوجى والاقتصادى ودعم الاستثمار وبالتالى توفير فرص عمل جديدة.

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم 24 من الشخصيات العامة ورواد الأعمال والنماذج الناجحة والمبدعين، بأسوان وعدد من المحافظات، من بينهم: صافيناز محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان سابقاً، والدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، الدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، ورئيس جمعية رجال الأعمال، ورمضان أحمد منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر، والعديد من المكرمين فى مجالات الإعلام والصحة والتعليم والعمل الأهلى.