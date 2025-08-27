محافظ أسوان: تجهيز مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعاً مع القيادات التعليمية من أجل الاستعداد المسبق والتجهيز المبكر والجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

وحضر الاجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الوفا مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية .

واستمع المحافظ منهم على أهم المطالب والاحتياجات التى سيتم تكثيف العمل لتلبيتها بما يساهم فى توفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل 1540 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تستقبل 434 ألف و 992 طالبا وطالبة منها 23 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وتوسعة ، و 55 مدرسة تم تنفيذ مشروع الصيانة البسيطة والشاملة بها لتكون جاهزة لدخول الخدمة .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على تقديم كامل الدعم من المحافظة ليكون العام الدراسى الجديد متميز وذلك من خلال تذليل أى عقبات أو معوقات ، وإيجاد حلول خارج الصندوق ، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الملحة لتحقيق الجاهزية الكاملة بكافة المدارس قبل بدء العام الدراسى ، مع العمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول من خلال الاستثمار الأمثل للمدارس التى تم دخولها للخدمة سواء ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " أو المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب للوصول إلى أعلى درجات من التحصيل الدراسى .

منظومة تعليمية

ولفت المحافظ إلى تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية فى ظل التنسيق المستمر مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف ، وأيضاً اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية من خلال الإنتهاء من إنتداب المعلمين ، وإنهاء طلبات المعلمين بنظام الحصة والمعنيين وإستكمال اللجان المختصة لإجراءات قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة ، وإستلام الكتب المدرسية ، والتى وصلت إلى 80 % .

وجارى إستكمالها ، ويتم تسليمها للطلاب قبل بدء الدراسة وفقاً لأيام محددة لكل مرحلة تعليمية ، وهو الذى يتوازى معها قيام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد بيان تفصيلى وتسليمه لرؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية بحيث يضم أسماء المدارس التى سيتم دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد ، وأيضاً المدارس التى سيتم دخولها فى الفصل الدراسى الثانى ، والمدارس التى سيتم دخولها فى العام القادم .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لإستكمال توزيع التخت المدرسية الواردة من هيئة الأبنية التعليمية لدعم المدارس بواقع 3900 تختة ، مع سرعة التنسيق بين الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فيما يتعلق بالمقايسات الخاصة ببعض المدارس لنهو العمل بها.

وقدم المحافظ شكره لكافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتى تحتاج لمزيد من التكاتف لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب بما ينعكس بالإيجاب لزيادة التحصيل الدراسى، والحصول على مراكز متقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة .