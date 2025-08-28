قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 28-8-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواقيت الصلاة في أسوان ليوم الخميس الموافق 28 /8 /2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

ونبرز مواقيت الصلاة ليوم الخميس الموافق 28 /8 /2025 في أسوان، على النحو التالي: 

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:03 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:28 صباحاً. 

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:49 ظهراً. 

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:17 عصراً. 

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:10 مساءً. 

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:26 مساءً.

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد. 

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية.

وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد. 

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعاً مع القيادات التعليمية من أجل الاستعداد المسبق والتجهيز المبكر والجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

