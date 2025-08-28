ضبط 443 كجم من المواد والسلع الغذائية مجهولة المصدر بأسوان

استكملت اللجان المشتركة تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية لضبط حركة تداول السلع الغذائية بالأسواق تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات من المنتجات المختلفة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وبناءاً على تكليفات الدكتور إسماعيل كمال، واصل اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ قيادة الحملات المكبرة على السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف بدائرة المحافظة.

وأسفرت هذه الجهود التى شارك فيها ممثلى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد الغذائية بإجمالى 443 كجم من المواد والسلع الغذائية لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم مصادرتها ، وتم غلق وتشميع لأحد المحلات لكونها غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات الصحية .

حملات

مع تحرير محاضر لأصحاب هذه الأماكن التى تم ضبط المخالفات بها لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ، ومنتهية الصلاحية ، وعدم حمل للشهادات الصحية ، وكذا لعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية ، وإستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية فى الأغراض التجارية ، وقد تم عرض محاضر الجنح المحررة ضد المخالفين على المستشار وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع والتأشير بما يراه مناسباً نحو كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة ، مع مراجعة إجراءات تراخيص الأنشطة محل المخالفات بمعرفة وحدة التراخيص بمجلس المدينة .

فيما التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

ويأتى ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان لحزمة المشروعات العاجلة التى تم إعتمادها بقطاع مياه الشرب بأسوان ، والتى تم إنجازها بالكامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.