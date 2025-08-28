تأهيل 50موظفا على إعداد دراسات الجدوى لمشروعات التنمية المحلية بأسوان

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ختام البرنامج التدريبى لـ 50 من المتدربين بالجهات المختلفة على دراسات الجدوى القبلية وعرض مشروعات الخطة الإستثمارية لقطاع برامج التنمية المحلية .

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى التابع لوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد عاشور إستشارى دراسات الجدوى القبلية ، فضلاً عن عبد الله مصطفى مسئول بمكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل ، وشيرين محجوب مسئول بإدارة المشروع .

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بإستضافة المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بآليات وأدوات إعداد دراسات الجدوى بمشاركة القطاعات والإدارات ذات الصلة ، مثمناً تنفيذ هذا البرنامج التدريبى الذى يأتى ضمن خطة عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية الرامية إلى تطوير أنظمة العمل على المستويين المركزى والمحلى وتعزيز مجالات التنمية الإقتصادية المحلية ، مع تزويد الكوادر التنفيذية بالأدوات الحديثة لتقييم وإعداد مشروعات تنموية فعالة بما يلبى أولويات وإحتياجات المواطنين .

البرنامج التدريبى

وأكد إسماعيل كمال على سعى المحافظة لإستغلال كل هذه الجهود لفتح آفاق جديدة من الإستثمار فى كافة المجالات ، وخاصة فى ظل الإهتمام والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الملف الحيوى والهام ، والذى يشهد أيضاً متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وفى ضوء التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة ولتعزيز البعد الإقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات المختلفة التى تتميز بها محافظة أسوان ، مطالباً المتدربين بضرورة نقل ما إكتسبوه من خبرات على مدار الدورة التدريبية إلى زملاؤهم بقطاعات العمل المختلفة حتى يتسنى توسيع دائرة الإستفادة من مثل هذه البرامج البناءة والمثمرة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وفى نهاية كلمته قدم محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية لجهودهم المخلصة والوطنية للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية وتنظيم مثل هذه البرامج الهادفة للتدريب فى دعم قدرات فرق التخطيط والتنمية الإقتصادية والتى تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى تحقيق التنمية المحلية المستدامة بما يسهم فى تحسين جودة إعداد وتنفيذ المشروعات الإستثمارية .

وحرص المحافظ على الإستماع من المتدربين عن دراسات الجدوى التى قاموا بإعدادها بإحترافية وتمس حياة المواطن ، وترتكز على الأساس الإجتماعى بشكل أولى وتمثلت فى 25 مشروع ، مؤكداً بأنه سيتم دراستها بعناية ، والتنسيق لتوفير الإعتمادات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ فى القريب العاجل ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .