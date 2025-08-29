قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
محافظات

تكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمدن أسوان

محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات متتالية لإزالة الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات. 

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار. 

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

جهود محافظة اسوان 

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يواصل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية وذلك على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية. 

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود سلسلة الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

علاوة على متابعة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما " مبادرة خفض الأسعار " الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على الصحة العامة. 

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة حيث تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والأنشطة التجارية المتنوعة. 

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام 90 كجم من الأغذية مجهولة المصدر و 25 لتر لمواد غذائية للتغير فى خواصها الطبيعية ، مع تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية ، ومخالفة إشتراطات النظافة العامة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

