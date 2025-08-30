محافظ أسوان: سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء من الإجراءات

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات التى تم التعاقد عليها فى الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/ 2026 ، مع سرعة تسليم المستندات الدالة على التنفيذ ليتسنى طلب التمويل للمرحلة الثانية من الخطة.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الطرح وكافة التعاقدات على المشروعات المحددة قبل نهاية شهر سبتمر المقبل ، وفى حالة التأخير سوف يتم تحويل كافة الإعتمادات المالية المخصصة لجهات أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

جهود متنوعة

وخلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة ما تم إنجازه من الخطة الإستثمارية الحالية بإعتمادات إجمالية تصل إلى 790,7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت 15% للربع الأول من العام المالى ، بالإضافة إلى بحث ومناقشة معدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بسرعة تنظيم ورشة عمل متخصصة لتنمية مهارات الموظفين والمعنيين ولاسيما فى ما يتعلق بصحة البيانات، وإجراءات الطرح، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في جميع المشروعات المدرجة بالخطة الإسثتمارية .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمشروعات، وتكثيف الجهود لضمان الإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية، مع رفع تقارير دورية عن نسب التقدم في الأعمال، ورصد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فوراً ، وأن المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ الخطة يتضمن تحقيق النتائج المرجوة منها وعلى رأسها تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين .

هذا وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإهتمامه المتواصل بقطاع الزراعة بإعتباره أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض ومناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بهدف تعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية ، وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية من الحاصلات التى تتميز بها أراضى هذا المشروع الحيوى .

والذى يضم زمام 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية بطول إجمالى 145 كيلومتراً ، بالإضافة إلى 5 قرى ، وهى الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة .