محافظ أسوان: العمل على إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور

محمد عبد الفتاح

تايع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 أمام منطقة فيله قطر 600 مللى نوعية ( GRP ) .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم العمل على قدم وساق من الفرق الفنية بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حيث تم تحديد موقع الكسر ، وتم بدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة التى حدث بها الكسر على عمق 3 أمتار.

ولفت المحافظ إلى أنه سيعقب ذلك القيام بتنفيذ أعمال التغيير للمساورة ، وتركيب ماسورة بديلة ، وإنهاء أعمال الصيانة والإصلاح بها ، مع القيام بإختبارها للتأكد من سلامتها ، وعدم حدوث أى تسريبات بها ، على أن يتوازى معه إعادة ضخ مياه الشرب ووصولها تدريجياً للمنازل بمنطقة الكرور ، والمناطق المجاورة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية إحتياجات المواطنين لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.

وأضاف بأنه فى حالة الإحتياج للأهالى من المياه يتم الإتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك ، ويمكن الإطلاع على أخر المستجدات ومتابعة أعمال الإصلاح أولاً بأول من خلال الصفحة الرسمية بالمحافظة .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى مساء أمس ، والمغذى لمدينة إدفو بقطر 450 مللى بما يعادل 18 بوصة ، والواقع أمام مقر فرع الشركة بإدفو .

ووجه المحافظ إلى الإسراع بأعمال الإصلاح والصيانة لضمان ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة ، وهو الذى يتوازى مع الدفع بفناطيس وسيارات خزانات المياه لهذه المناطق لتوفير إحتياجات المواطنين من مياه الشرب بإجمالى 5 فناطيس تعمل بشكل متتابع بطاقة تتراوح ما بين 8 طن إلى 16 طن .

