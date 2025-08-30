محافظ أسوان يكرم موظفى الإيرادات لتميزهم في زيادة التحصيل وتعزيز الموارد الذاتية

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بأقسام الإيرادات بالوحدات المحلية والديوان العام من خلال تسليمهم شهادات تقدير وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم فى أداء واجبهم بجد وإخلاص مما إنعكس على زيادة نسب تحصيل المتأخرات بما أسهم فى تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة خلال العام المالى المنقضى 2024 / 2025 .

وأكد المحافظ على أن هذا التكريم يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم وتحفيز الكوادر البشرية ، وإعلاء قيم الإنضباط والجدية فى العمل حيث أن ذلك تحقق فى ظل الجهود المكتفة التى بذلها العاملين من خلال اللجنة التى تم تشكيلها للمرور على المحلات التجارية ومتابعة إلتزامها بسداد المستحقات المالية ، وأثمرت الجهود عن نتائج إيجابية وملموسة تمثلت فى رفع معدلات التحصيل وتحقيق طفرة فى الإيرادات .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن زيادة الإيرادات الذاتية تعد ركيزة أساسية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث تتيح توفير إعتمادات مالية إضافية لتطوير الخدمات الجماهيرية فى قطاعات العمل العام ، وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى المشروعات التنموية والخدمية .

تكريم

وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد لإستمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التحصيل بمختلف الوحدات المحلية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد المستحقات حفاظاً على المال العام ، ولضمان توجيه الموارد لصالح تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى بما يساهم فى ترسيخ مبادئ الشفافية والإنضباط وتحقيق أفضل أداء مؤسسى يخدم أهداف الدولة فى إطار رؤية مصر 2030.

ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات التى تم التعاقد عليها فى الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/ 2026 ، مع سرعة تسليم المستندات الدالة على التنفيذ ليتسنى طلب التمويل للمرحلة الثانية من الخطة .

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الطرح وكافة التعاقدات على المشروعات المحددة قبل نهاية شهر سبتمر المقبل ، وفى حالة التأخير سوف يتم تحويل كافة الإعتمادات المالية المخصصة لجهات أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة .

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة ما تم إنجازه من الخطة الإستثمارية الحالية بإعتمادات إجمالية تصل إلى 790,7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت 15% للربع الأول من العام المالى ، بالإضافة إلى بحث ومناقشة معدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بسرعة تنظيم ورشة عمل متخصصة لتنمية مهارات الموظفين والمعنيين ولاسيما فى ما يتعلق بصحة البيانات، وإجراءات الطرح، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في جميع المشروعات المدرجة بالخطة الإسثتمارية .

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمشروعات، وتكثيف الجهود لضمان الإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية، مع رفع تقارير دورية عن نسب التقدم في الأعمال، ورصد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فوراً ، وأن المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ الخطة يتضمن تحقيق النتائج المرجوة منها وعلى رأسها تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين .