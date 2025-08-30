محافظ أسوان: جهود مكثفة لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي بإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب الرئيسي مساء أمس، والمغذي لمدينة إدفو، بقُطر 450 مللي، بما يعادل 18 بوصة، والواقع أمام مقر فرع الشركة بإدفو.

ووجه المحافظ بالإسراع في أعمال الإصلاح والصيانة؛ لضمان ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة، وهو ما يتوازى مع الدفع بـ 5 فناطيس وسيارات خزانات المياه لهذه المناطق لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب، تعمل بشكل متتابع بطاقة تتراوح ما بين 8 أطنان إلى 16 طنا.

ومن جهته، أوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه جرى الدفع بـ 2 حفار- بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي-؛ لسرعة تحديد موقع الكسر، وتنفيذ أعمال الحفر بطول 12 مترا، وعمق 5 أمتار.

ونوه بأنه جارِ العمل على تغيير الماسورة التي تعرضت لحدوث كسر بها، لافتا إلى أنه يتم مواجهة تحديات التربة لتنفيذ أعمال الإصلاح على أكمل وجه.

واشار إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يتم العمل على قدم وساق لنهو أعمال الإصلاح، وإعادة تدفق مياه الشرب مرة أخرى خلال الساعات القليلة القادمة.

ويتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشكل رحظي، جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور رقم 11 أمام منطقة فيله، قُطر 600 مللي نوعية (GRP).

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه يتم العمل على قدم وساق من الفرق الفنية- بإشراف معاونِهِ، اللواء ياسر عبد الشافي حيث تم تحديد موقع الكسر، وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه؛ للوصول إلى الماسورة التي حدث بها الكسر على عمق 3 أمتار.