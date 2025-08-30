قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
الوقت غير مناسب.. ترامب يشكك في إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: جهود مكثفة لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي بإدفو

جهود الإصلاح
جهود الإصلاح
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب الرئيسي مساء أمس، والمغذي لمدينة إدفو، بقُطر 450 مللي، بما يعادل 18 بوصة، والواقع أمام مقر فرع الشركة بإدفو.

ووجه المحافظ بالإسراع في أعمال الإصلاح والصيانة؛ لضمان ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة، وهو ما يتوازى مع الدفع بـ 5 فناطيس وسيارات خزانات المياه لهذه المناطق لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب، تعمل بشكل متتابع بطاقة تتراوح ما بين 8 أطنان إلى 16 طنا.

ومن جهته، أوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه جرى الدفع بـ 2 حفار- بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي-؛ لسرعة تحديد موقع الكسر، وتنفيذ أعمال الحفر بطول 12 مترا، وعمق 5 أمتار.

ونوه بأنه جارِ العمل على تغيير الماسورة التي تعرضت لحدوث كسر بها، لافتا إلى أنه يتم مواجهة تحديات التربة لتنفيذ أعمال الإصلاح على أكمل وجه.

 

واشار إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يتم العمل على قدم وساق لنهو أعمال الإصلاح، وإعادة تدفق مياه الشرب مرة أخرى خلال الساعات القليلة القادمة.

ويتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشكل رحظي، جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور رقم 11 أمام منطقة فيله، قُطر 600 مللي نوعية (GRP).

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه يتم العمل على قدم وساق من الفرق الفنية- بإشراف معاونِهِ، اللواء ياسر عبد الشافي حيث تم تحديد موقع الكسر، وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه؛ للوصول إلى الماسورة التي حدث بها الكسر على عمق 3 أمتار.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد