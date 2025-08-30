مشاركة فعالة لمنطقة أسوان الأزهرية بمبادرة " اليوم العالمي للسرد القرآني"..شاهد

شهدت معاهد منطقة أسوان الأزهرية، ومنطقة وعظ أسوان، ومكاتب التحفيظ تفعيل مبادرة " اليوم العالمي للسرد القرآني" وذلك وسط متابعة ميدانية من الشيخ الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان .

هذا وقد شارك عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها، أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر، أمس، عن إطلاق النسخة العالمية الثانية من مبادرة «اليوم العالمى للسرد القرآنى»، فى ٣٠ أغسطس الجارى، الموعد المحدد سنويا للاحتفال بـ«تلاوة القرآن»، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



وتشارك العديد من الجهات فى المبادرة، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية، ٢٠٢ مقر، ونظيرتها الخاصة ٦٦ معهدًا فى ٩ محافظات، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر داخل مصر وخارجها، ومجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، ومؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم.

اليوم العالمي للسرد القرآني

بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها، كما تشارك المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها.

وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

ودعت الإدارة العامة لشؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة فى هذه المبادرة، والتى تستهدف إحياء عظمة القرآن فى النفوس.

