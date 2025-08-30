قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: تعظيم الإستفادة وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية للحاصلات الزراعية بمشروع وادى النقرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض ومناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بهدف تعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية ، وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية من الحاصلات التى تتميز بها أراضى هذا المشروع الحيوى والذى يضم زمام  65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية بطول إجمالى 145 كيلومتراً ، بالإضافة إلى 5 قرى ، وهى الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإهتمامه المتواصل بقطاع الزراعة بإعتباره أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة .

وقد حضر الإجتماع اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، بجانب مديرى ومسئولى الجهات المختصة ، ورئيس مركز ومدينة نصر النوبة .

وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال مديرية الزراعة بإعداد بيان تفصيلى يتضمن حصر الزراعات الشتوية والصيفية ، ونوعية المحاصيل داخل وخارج الزمام ، على أن يتوازى مع ذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية للمرور الدورى على المزارعين .

عوائد إقتصادية

والتأكد من التزامهم بتطبيق نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر للحفاظ على المياه وضمان تحقيق الاكتفاء المائى اللازم للأراضى الزراعية ، خاصة وأن المنطقة تنتج أجود أنواع المحاصيل التى يتم تصديرها .

وشدد محافظ أسوان على التصدى الحازم للتعديات على الأراضى الزراعية وتنظيم حملات متتالية لإستردادها ، بجانب تكليف فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإيفاد مأموريات طبية لتقديم الرعاية والخدمات العلاجية للأهالى بقرى وادى النقرة، مع سرعة إنهاء إجراءات نقل التبعية بين الهيئة ومديرية الصحة لتشغيل وحدتى الحكمة والكرامة لأهميتهما فى إستقرار تقديم الخدمات الطبية للأهالى .

وكلف المحافظ بأهمية الإستمرار فى أعمال الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع ، مع إنهاء العمرات المقررة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات لضمان انتظام التشغيل وفقاً لساعات العمل المطلوبة .

وقدم محافظ أسوان شكره للوزارات والجهات المختصة على جهودها فى رفع كفاءة وصيانة محطات الرى بنطاق المحافظة بما يلبى إحتياجات المزارعين من مياه الرى، إلى جانب توفير المياه اللازمة لمحطات الشرب لخدمة المواطنين.

