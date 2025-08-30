قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يقدم شكره لجهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسى بمدينة إدفو

محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعات الماضي.

ومواصلة الليل بالنهار للإنتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى مساء أمس ، والمغذى لمدينة إدفو بقطر 450 مللى بما يعادل 18 بوصة ، والواقع أمام مقر فرع الشركة بإدفو .

وأشاد المحافظ بنجاح هذه الجهود فى إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى للمحطات المغذية لمختلف المناطق السكنية بمدينة إدفو ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح للخط بطول 12 متر ، وبعمق 5 أمتار .

فيما أشار عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والوحدة المحلية ، وهو ما أثمر عن عودة تدفق مياه الشرب مرة أخرى بالمدينة وذلك عقب تشغيل 2 محبس بمحطة مياه إدفو الجديدة بطاقة 14 ألف م3/ يوم ، وأيضاً تشغيل محبس ثالث بمحطة مياه إدفو القديمة بطاقة 15 ألف م3 / يوم.

ولفت المحافظ بأنه وفقاً لتشغيل المحابس سيتم وصول مياه الشرب بشكل تدريجى إلى المنازل بمختلف المناطق السكنية بنطاق مدينة إدفو .

جهود متنوعة

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأوضح المحافظ، أن التوجه الحالى يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك ، وفى نفس الوقت تراعى الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمستأجر ، جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.

