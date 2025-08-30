قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
محافظات

محافظ أسوان يفتتح المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المرحلة الرابعة ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " والتى تقام بمكتبة مصر العامة حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات .

وحضر اللقاء الدكتورة إيمان رويحة منسق شئون التدريب بالأكاديمية ، والدكتورة مها فوزى مسئولة التدريب لبرنامج المرأة تقود ، فضلاً عن الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، وأسماء برجاس منسق التدريب بالمحافظة .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرأة الأسوانية أصبحت خلال الفترة الحالية فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف حيث حققت المحافظة المراكز الأول فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة ، ونستكمل سوياً سلسلة البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل المرأة للقيادة ، لأنها جديرة لذلك ، وتثبتت قصص نجاح متواصلة عند توليها لأى منصب قيادى بعزيمة وإصرار الأبطال ، لتكون نموذجا مشرفا نفتخر ونعتز به عبر العصور .

 

المرأة تقود

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة  الدكتورة سلافة جويلى على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وهذا ليس بجديد على  الأكاديمية بإعتبارها رمزا من رموز العلم والتعلم والفكر والتنويرى فى مصر .

كما طالب محافظ أسوان المشاركات بالتدريب بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة.

وأكد المحافظ على حرصنا على تنظيم هذا البرنامج التدريبى على أرض أسوان  للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة من مشقة التنقل والسفر والأعباء المالية للقاهرة للحصول على مثل هذه البرامج بمقر الأكاديمية حيث يستمر البرنامج التدريبى على مدار 3 أسابيع فى الفترة من 30 أغسطس الجارى ، وحتى 19 سبتمبر المقبل.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

