محافظ أسوان يفتتح المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المرحلة الرابعة ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " والتى تقام بمكتبة مصر العامة حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات .

وحضر اللقاء الدكتورة إيمان رويحة منسق شئون التدريب بالأكاديمية ، والدكتورة مها فوزى مسئولة التدريب لبرنامج المرأة تقود ، فضلاً عن الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، وأسماء برجاس منسق التدريب بالمحافظة .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرأة الأسوانية أصبحت خلال الفترة الحالية فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف حيث حققت المحافظة المراكز الأول فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة ، ونستكمل سوياً سلسلة البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل المرأة للقيادة ، لأنها جديرة لذلك ، وتثبتت قصص نجاح متواصلة عند توليها لأى منصب قيادى بعزيمة وإصرار الأبطال ، لتكون نموذجا مشرفا نفتخر ونعتز به عبر العصور .

المرأة تقود

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلى على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وهذا ليس بجديد على الأكاديمية بإعتبارها رمزا من رموز العلم والتعلم والفكر والتنويرى فى مصر .

كما طالب محافظ أسوان المشاركات بالتدريب بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة.

وأكد المحافظ على حرصنا على تنظيم هذا البرنامج التدريبى على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة من مشقة التنقل والسفر والأعباء المالية للقاهرة للحصول على مثل هذه البرامج بمقر الأكاديمية حيث يستمر البرنامج التدريبى على مدار 3 أسابيع فى الفترة من 30 أغسطس الجارى ، وحتى 19 سبتمبر المقبل.