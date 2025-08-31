محافظ أسوان: التصالح في مخالفات البناء أولوية لتحقيق الاستقرار المجتمعي

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن هذا الملف يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعى، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة لبعض الوحدات المحلية للتعامل مع الطلبات المقدمة وإنهائها بنسبة 100%، ومنها الوحدات المحلية لمدن كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة، فى حين أن نسب الإنجاز فى الوحدات المحلية لمدينتى إدفو والسباعية وصلت إلى 99,6%.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان الاستمرار فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح، حيث تم البت فى 29 ألفا و5 طلبات بنسبة 96,95% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 30 ألفا و12 طلبا.

التصالح

ولفت المحافظ إلى أهمية التكاتف بين الجميع وتكثيف الجهود لتشجيع المواطنين وحثهم لإنهاء إجراءات التصالح من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى، حيث إن التصالح لا يهدف فقط إلى تقنين الأوضاع، وإنما إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنضبطة، وتحقيق استقرار دائم للمواطنين.

وأثنى اللواء دكتور إسماعيل كمال على الجهود المكثفة التى قام بها جميع المسئولين بجميع الجهات المختصة لتحقيق إنجاز وتقدم متميز فى ملف التقنين، والوصول إلى المركز السادس بدلاً من المركز السادس والعشرين، وهو ما جاء فى ظل العمل بروح الفريق الواحد، ولاقى إشادة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها.