تضامن أسوان: توفير الدعم الكامل للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا

نجحت جمعية الأورمان فى أسوان، خلال شهر أغسطس فى تقديم العديد من الأنشطة التنموية والخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم دعم زفاف عدد (5)فتيات يتيمات وذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، بالإضافة الى تسليم عدد (8)مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان.

وفى مجال الخدمات الطبية نجحت الجمعية فى تسليم عدد (20) جهاز تعويضي وسماعة طبية لذوى الهمم، وتننفيذ عدد (6) عمليات قلب، وعدد (15) عملية عيون للمرضى غير القادرين وذلك وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موضحًا انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .