قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن أسوان: توفير الدعم الكامل للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

نجحت جمعية الأورمان فى أسوان، خلال شهر أغسطس فى تقديم العديد من الأنشطة التنموية والخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم دعم زفاف عدد (5)فتيات يتيمات وذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، بالإضافة الى تسليم عدد (8)مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان.

وفى مجال الخدمات الطبية نجحت الجمعية فى تسليم عدد (20) جهاز تعويضي وسماعة طبية لذوى الهمم، وتننفيذ عدد (6) عمليات قلب، وعدد (15) عملية عيون للمرضى غير القادرين وذلك وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موضحًا انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

متى يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

مركز دعم الابتكار بالأزهر

دعم الابتكار وريادة الأعمال بالأزهر يدشن الموسم الثالث من نادي العلوم الشرعية

كلمة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الإنسانية ولدت بمجئ رسول الله

بالصور

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد