بــ 145 ألف دولار فقط.. سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة تحصل على تجديد فاخر

لطالما كانت سيارات الدفع الرباعي القوية مثل مرسيدس G-Class ولاند روفر ديفندر وتويوتا لاند كروزر 250 Series هي النجوم الأبرز في عالم تعديلات السيارات.

لكن هذه المرة، دخلت سيارة أقل فخامة إلى دائرة الضوء، وهي النسخة الأساسية والأكثر متانة من أيقونة تويوتا.

فقد خضعت سيارة لاند كروزر 76 Series الكلاسيكية لعملية تحول جذري وفاخرة في أستراليا، مما ضاعف سعرها الأصلي ثلاث مرات تقريبًا.

التحول الفاخر من PVS

قامت شركة التعديل الأسترالية PVS (Prestige Vehicle Solutions) بإنشاء نسخة خاصة وفريدة من سيارة لاند كروزر 76 Series الواجن.

وتعرف هذه السلسلة بمتانتها الفائقة وقدرتها على التحمل في أصعب التضاريس،

ولكنها تفتقر إلى أي لمسة من الفخامة، وقد ركزت PVS على تحويل هذه السيارة الوعرة إلى مركبة فاخرة قادرة على المنافسة داخل مقصورتها مع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفخمة.

مقصورة مصممة خصيصًا وتقنيات حديثة

الجوهر الحقيقي لهذا التعديل يكمن في المقصورة الداخلية.

حيث حصلت السيارة على مقصورة مصممة خصيصاً (Bespoke Cabin)، تم فيها استبدال المواد الأساسية والمقصورة البسيطة بمواد متميزة وفاخرة.

كما تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات الحديثة التي تضمن راحة الركاب وتجربة قيادة ممتعة، خلافًا لطابعها الأصلي المصمم للعمل الشاق.

وهذا التحديث المكثف للداخلية هو ما برر التكلفة الباهظة للتعديل.

لم يقتصر التعديل على المقصورة الداخلية فحسب، بل حصلت السيارة أيضًا على تحسينات وإكسسوارات مخصصة للطرق الوعرة من شركة Urnieta.

هذا المزيج من المتانة القصوى من الفئة 76 الأصلية، وإضافة إكسسوارات قوية، مع الفخامة والتقنية الداخلية، هو ما رفع التكلفة إلى هذا الحد.

وبسبب هذا التعديل الشامل والمكلف، وصلت قيمة الترقية الإجمالية إلى حوالي 145,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى مضاعفة سعر السيارة المانحة ثلاث مرات تقريبًا.

مما يضع هذه اللاند كروزر في فئة سعرية جديدة كلياً، ويجعلها مثالاً لدمج المتانة القصوى مع الرفاهية المطلقة.