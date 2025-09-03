قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح
إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت
عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل
ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا
تتويج لنجاح الإصلاح الاقتصادي| مصر تتصدّر إفريقيا وتدخل قائمة العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات
نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها
تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 3-9-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواقيت الصلاة في أسوان ليوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

ونبرز مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 في أسوان، على النحو التالي: 

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:06 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:30 صباحاً. 

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:48 ظهراً. 

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:16 عصراً. 

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:05 مساءً. 

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد. 

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية.

وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد. 


شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفالية "وفاء النيل" ، التى تم تنظيمها لأول مرة بمشاركة واسعة من أبنائها، وخاصة ذوي الهمم ، وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ مع مجموعة من المشاركين فى البرنامج التدريبى " المرشد السياحى " بحديقة فريال ضمن مبادرة “سفراء الحضارة”.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

