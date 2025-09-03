قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
محافظ أسوان يكرم أبطال الجودو لحصدهم المراكز المتقدمة بالبطولة العربية للأندية

محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة العربية للأندية للجودو ، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى أغسطس الماضى ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ، وهم البطلة جودى إسلام ، والتى حصلت على الميدالية الفضية ، والمركز الثانى ، والتى تنافس فيها 49 نادى يمثلون 11 دولة عربية ، والبطل عدى حازم ، والذى حصل على المركز الخامس بنفس البطولة.

كما كرم المحافظ، كلا من المدرب الدكتور محمد عابد ، والدكتور محمد عبد المغيث المدرب المساعد ، وأيضاً مروة محمد المشرف العام على المشروع بمديرية الشباب والرياضة .

ويأتى ذلك فى ظل الإهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتبارهم ثروة بشرية تمثل أمل المستقبل وعنواناً مشرفاً للوطن .

وأثناء التكريم الذى حضره ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وسعد خليفة وكيل المديرية ، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن خالص إعتزازه وفخره باللاعبين واللاعبات من أبناء أسوان الذين نجحوا فى حصد المراكز المتقدمة فى البطولة العربية للجودو ، وهو الذى جاء كثمرة جهد متواصل من اللاعبين وأسرهم ، بجانب الجهود الكبيرة التى بذلها المدربون والأجهزة الفنية ، والذين عملوا بروح الفريق الواحد للوصول إلى هذا المستوى المتقدم .

وأكد المحافظ على أن الرياضة تعد وسيلة فاعلة فى بناء شخصية الشباب وغرس القيم النبيلة ، وأن ما قدمه أبطال أسوان فى البطولة العربية يعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدى ليرفعوا أسم أسوان عالياً فى المحافل الرياضية والإقليمية ، ولذا فالمحافظة لن تدخر جهداً فى توفير كامل الدعم لتأهيل اللاعبين وإعدادهم للمنافسة فى البطولات الدولية والمحلية .

وأكد المحافظ، أن هذه الجهود تأتى تجسيداً لرؤية مصر 2030 التى تضع الإستثمار فى العنصر البشرى فى مقدمة أولوياتها ، وأن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجاً يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية .

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

