محافظ أسوان يكرم أبطال الجودو لحصدهم المراكز المتقدمة بالبطولة العربية للأندية

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة العربية للأندية للجودو ، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى أغسطس الماضى ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ، وهم البطلة جودى إسلام ، والتى حصلت على الميدالية الفضية ، والمركز الثانى ، والتى تنافس فيها 49 نادى يمثلون 11 دولة عربية ، والبطل عدى حازم ، والذى حصل على المركز الخامس بنفس البطولة.

كما كرم المحافظ، كلا من المدرب الدكتور محمد عابد ، والدكتور محمد عبد المغيث المدرب المساعد ، وأيضاً مروة محمد المشرف العام على المشروع بمديرية الشباب والرياضة .

ويأتى ذلك فى ظل الإهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتبارهم ثروة بشرية تمثل أمل المستقبل وعنواناً مشرفاً للوطن .

تكريم أبطال الجودو

وأثناء التكريم الذى حضره ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وسعد خليفة وكيل المديرية ، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن خالص إعتزازه وفخره باللاعبين واللاعبات من أبناء أسوان الذين نجحوا فى حصد المراكز المتقدمة فى البطولة العربية للجودو ، وهو الذى جاء كثمرة جهد متواصل من اللاعبين وأسرهم ، بجانب الجهود الكبيرة التى بذلها المدربون والأجهزة الفنية ، والذين عملوا بروح الفريق الواحد للوصول إلى هذا المستوى المتقدم .

وأكد المحافظ على أن الرياضة تعد وسيلة فاعلة فى بناء شخصية الشباب وغرس القيم النبيلة ، وأن ما قدمه أبطال أسوان فى البطولة العربية يعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدى ليرفعوا أسم أسوان عالياً فى المحافل الرياضية والإقليمية ، ولذا فالمحافظة لن تدخر جهداً فى توفير كامل الدعم لتأهيل اللاعبين وإعدادهم للمنافسة فى البطولات الدولية والمحلية .

وأكد المحافظ، أن هذه الجهود تأتى تجسيداً لرؤية مصر 2030 التى تضع الإستثمار فى العنصر البشرى فى مقدمة أولوياتها ، وأن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجاً يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية .