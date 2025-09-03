مسيرات حاشدة فى أسوان للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. شاهد

انطلقت منذ قليل احتفالات محافظة أسوان لإحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال تنظيم مسيرات حاشدة للطرق الصوفية.

وكان قد بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

أعرب محافظ أسوان فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها ، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة بما فيه خير الوطن والمواطنين.

المولد النبوى الشريف

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف .

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى ومواطنى أسوان وللقيادات الدينية والطرق الصوفية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، مؤكداً على أن هذه المناسبة العزيزة نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التوجيه لتجهيز المنطقة المخصصة لإقامة السرادقات بأرض المعارض بجوار المسلة الناقصة من أجل الإحتفال بأعظم ذكرى فى تاريخ البشرية ، وإضفاء السعادة والبهجة على أهالى محافظة أسوان ، وأبناء المحافظات المجاورة .

وأكد المحافظ على أنه بالتوازى تم تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات وأماكن بيع حلوى المولد للإطمئنان على صلاحيتها وجودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

فيما أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بحضور فعاليات الإحتفالية القرآنية الكبرى التى تم تنظيمها بمركز شباب الصعايدة قبلى التابع للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب لتكريم 2100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم ، وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، وتضمنت فعاليات الحفل السنوى فوز 4 من حفظة القرآن الكريم بعمرة مجانية خلال شهر سبتمبر الجارى ، علاوة على تقديم فقرة للمنشد أحمد حسن الأقصرى.