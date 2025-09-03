محافظ أسوان يكرم الطلاب المتفوقين.. ويشيد بدور جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم الطلاب المتميزين الذين حققوا تفوقاً ملحوظاً فى الكليات الملتحقين بها وذلك عقب حصولهم على منح دراسية مجانية مقدمة من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان للالتحاق بالكليات الجامعية تأكيداً على الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة فى دعم مسيرة التعليم والتنمية المستدامة.

فضلاً عن توفير الجمعية أيضاً لعدد 2 منحة للطالبات اللاتي اجتازوا معايير الترشح فى اختبارات اللجنة ، والتي ترتكز على البعد الاقتصادي للأسرة والمقابلة الشخصية والتفوق الدراسي فى مرحلة التعليم الثانوي.

جاء ذلك فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذي للجمعية .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور الجمعية الوطني الرائد فى خدمة المجتمع الأسواني، ودعمها المستمر لمجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية.

الطلاب المتميزين

وأكد المحافظ على أن هذه الجهود تأتى تجسيداً لرؤية مصر 2030 التي تضع الاستثمار فى العنصر البشرى فى مقدمة أولوياتها ، وأن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجاً يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية .

حيث ساهمت خلال الأعوام الماضية فى فتح أبواب المستقبل أمام أبناء أسوان عبر توفير منح جامعية مجانية تساعد الطلاب على استكمال مسيرتهم التعليمية فى أرقى الجامعات بما يساهم فى بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية ، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، وخاصة فى قرية بنبان التى تعتبر أكبر مركز للطاقة الشمسية النظيفة فى مصر والشرق الأوسط .

هذا وفى ظل الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب باعتبارهم ثروة بشرية تمثل أمل المستقبل وعنواناً مشرفاً للوطن .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة العربية للأندية للجودو ، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى أغسطس الماضى ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ، وهم البطلة جودى إسلام ، والتى حصلت على الميدالية الفضية ، والمركز الثانى ، والتى تنافس فيها 49 نادى يمثلون 11 دولة عربية ، والبطل عدى حازم ، والذى حصل على المركز الخامس بنفس البطولة.