محافظ أسوان ينيب رؤساء مدينتي إدفو وأبو سمبل السياحية لحضور احتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بحضور فعاليات الإحتفالية القرآنية الكبرى التى تم تنظيمها بمركز شباب الصعايدة قبلى التابع للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب لتكريم 2100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم .

وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، وتضمنت فعاليات الحفل السنوى فوز 4 من حفظة القرآن الكريم بعمرة مجانية خلال شهر سبتمبر الجارى ، علاوة على تقديم فقرة للمنشد أحمد حسن الأقصرى ، وفى نفس السياق أناب المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية عادل مرغنى للمشاركة فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم المتميزين ، والذى أقيم بقصر الثقافة بحضور كوكبة من القيادات الدينية وأولياء الأمور وأسر المكرمين .

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

منطقة أسوان الأزهرية

وأشار إلى أن الإهتمام بتكريم حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية المختلفة .

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى ومواطنى أسوان وللقيادات الدينية والطرق الصوفية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، مؤكداً على أن هذه المناسبة العزيزة نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التوجيه لتجهيز المنطقة المخصصة لإقامة السرادقات بأرض المعارض بجوار المسلة الناقصة من أجل الإحتفال بأعظم ذكرى فى تاريخ البشرية ، وإضفاء السعادة والبهجة على أهالى محافظة أسوان ، وأبناء المحافظات المجاورة .

وأكد على أنه بالتوازى تم تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات وأماكن بيع حلوى المولد للإطمئنان على صلاحيتها وجودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .