رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد النصر

محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بكورنيش النيل. 

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، فضلاً عن فضيلة الشيخ سمير خليل مدير عام أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، وبمشاركة العديد من القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية والشعبية. 

وقدم الدكتور إسماعيل كمال باسم أهالى المحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة العزيزة ، معرباً عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان ، وللشعب المصرى. 

وأكد المحافظ على أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة ، وأن نقتدى بسيرة نبى الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة والسامية، مع ضرورة استلهام العظة والعبرة منها فى حياتنا الشخصية والعامة من أجل النهوض بأنفسنا ومصرنا الحبيبة. 

وتضمنت فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الدكتور عبد الله منصور ، ثم إلقاء كلمات من رجال الدين عن هذه المناسبة العطرة ، وكذا مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية .

المولد النبوى الشريف

 

وبعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. 

وأعرب محافظ أسوان فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها ، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة بما فيه خير الوطن والمواطنين. 

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى ومواطنى أسوان  وللقيادات الدينية والطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، مؤكداً على أن هذه المناسبة العزيزة نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

