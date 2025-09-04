قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول يوم دراسة في المدارس الرسمية والخاصة والدولية لدفعة 2026
مولد النبي 2025.. أفضل دعاء للميت من 13 كلمة أجمل هدية للمتوفى
المسلماني يبحث مع وزير المالية تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن صرف معاشات ماسبيرو
رابط تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان في 18 مدينة جديدة.. الشروط والأماكن
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جامعة أسوان: تعاون مع البنك الأهلي لإصدار بطاقات دفع لخدمة الطلاب

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

وقّعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتجديد إصدار بطاقات مسبقة الدفع لخدمة طلاب الجامعة، التي يبلغ عددهم 25 ألف طالب وطالبة موزعين على 18 كلية ومعهدين وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لوفد البنك الأهلي، حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والشبكات، والدكتور عادل فتحي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، إلى جانب مسؤولي البنك الأهلي في أسوان.

وأوضح الدكتور لؤي سعد رئيس جامعة أسوان أن بطاقة الدفع المسبقة التي سيتم إصدارها للطلاب مجانًا في المرة الأولى لمدة خمس سنوات، ستعمل كبديل رقمي متكامل لكارنيهات الجامعة التقليدية. وأضاف أن البطاقة تتيح للطلاب دخول البوابات الإلكترونية داخل الجامعة، وتسهل دفع المصروفات الدراسية، ومصروفات المدن الجامعية، وغيرها من الخدمات المالية، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم.

بروتوكول تعاون

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار ترشيد نفقات طباعة كارنيهات الطلاب، خاصة مع العدد الكبير للطلاب المستفيدين الذين يبلغ عددهم حوالي 17 ألف طالب حتى الآن.

تجسد هذه المبادرة التزام جامعة أسوان بدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية لخدمة أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

فيما شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات المبادرة الوطنية لتعزيز دور القطاع الصحي في تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة، والتي تنظم تحت رعاية جامعة أسوان والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.  

جاءت الفعالية بحضور كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الجراحة الجامعي، والدكتورة هالة العبيدي، رئيس قسم الباطنة، وعدد من أساتذة الجامعات وشباب الاطباء .  

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

