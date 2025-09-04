جامعة أسوان: تعاون مع البنك الأهلي لإصدار بطاقات دفع لخدمة الطلاب

وقّعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتجديد إصدار بطاقات مسبقة الدفع لخدمة طلاب الجامعة، التي يبلغ عددهم 25 ألف طالب وطالبة موزعين على 18 كلية ومعهدين وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لوفد البنك الأهلي، حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والشبكات، والدكتور عادل فتحي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، إلى جانب مسؤولي البنك الأهلي في أسوان.

وأوضح الدكتور لؤي سعد رئيس جامعة أسوان أن بطاقة الدفع المسبقة التي سيتم إصدارها للطلاب مجانًا في المرة الأولى لمدة خمس سنوات، ستعمل كبديل رقمي متكامل لكارنيهات الجامعة التقليدية. وأضاف أن البطاقة تتيح للطلاب دخول البوابات الإلكترونية داخل الجامعة، وتسهل دفع المصروفات الدراسية، ومصروفات المدن الجامعية، وغيرها من الخدمات المالية، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم.

بروتوكول تعاون

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار ترشيد نفقات طباعة كارنيهات الطلاب، خاصة مع العدد الكبير للطلاب المستفيدين الذين يبلغ عددهم حوالي 17 ألف طالب حتى الآن.

تجسد هذه المبادرة التزام جامعة أسوان بدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية لخدمة أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

فيما شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات المبادرة الوطنية لتعزيز دور القطاع الصحي في تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة، والتي تنظم تحت رعاية جامعة أسوان والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاءت الفعالية بحضور كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الجراحة الجامعي، والدكتورة هالة العبيدي، رئيس قسم الباطنة، وعدد من أساتذة الجامعات وشباب الاطباء .