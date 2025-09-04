قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
محافظات

بالقرعة.. توزيع سيارات الميكروباص لخدمة قرى غرب النيل بدراو أسوان

جانب من القرعة
جانب من القرعة
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات سحب القرعة العلنية لتوزيع سيارات الميكروباص الحديثة وخطوط سيرها ضمن المبادرة المجتمعية التى تنظمها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى لخدمة قرى غرب النيل بمركز دراو .

وذلك بحضور الدكتور حسام سلطان الرئيس التنفيذى للجمعية ، بجانب مديرى المواقف والمالية والشئون القانونية ورئيس مركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى عدد من الشباب والأهالى المشاركين بالقرعة .

 أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوفير المزيد من فرص العمل المتاحة لأبنائنا الشباب والأهالى بمختلف قرى أسوان .

بروتوكول تعاون

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تعتبر تنفيذاً عملياً وتتويجاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والجمعية لدعم وسائل النقل الآمنة والصديقة للبيئة كبديل لمركبات "التوك توك" غير الآمنة ، وذلك من خلال توفير سيارات ميكروباص حديثة تمثل مصدر دخل مستقر وفرصة عمل مستدامة للشباب المستفيدين .

كما أشاد إسماعيل كمال بأهمية هذه المبادرة المجتمعية ودورها فى تقديم دعماً مالياً من الجمعية يقدر بـ2 مليون جنيه كمقدمات شراء للسيارات كمنحة لا ترد للشباب، بينما يوفر البنك التمويل والتسهيلات الإئتمانية اللازمة فى إطار دوره الوطنى لدعم المبادرات التنموية .

ووجه المحافظ لسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترخيص السيارات الفائزة وتحديد خطوط سيرها بما يضمن تشغيلاً منظماً وآمناً يخدم أهالينا من سكان قرى غرب النيل بدارو .

وخلال الفعاليات نقل اللواء ماهر هاشم تحيات محافظ أسوان ، وحرصه على دعم المشروعات التى تسهم فى تمكين الشباب وتوفير خدمات النقل المناسبة لأهالى القرى المستهدفة خاصة قرى بنبان قبلى وبحرى والرقبة والمنصورية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أرشيفية

