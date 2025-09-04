عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

قامت مديرية العمل بأسوان باستخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة ، وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة ( PVC ) وذلك بناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم التنسيق لطباعة الشهادات والكارينهات بديوان عام الوزارة حيث تم ذلك خلال 3 أيام فقط بدلاً من شهر ، مما انعكس على عدم وجود أي قوائم انتظام لاستلام مثل هذه المستندات الهامة .

وأكد بأن تنفيذ هذه المنظومة يأتى فى إطار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين متلقى الخدمات المختلفة بالمديرية ، وتواكباً مع منظومة التحول الرقمى الهادفة لميكنة الخدمات المقدمة لإنجازها فى أوقات قياسية لضمان سلامة المستخرجات الرسمية الصادرة عنها .

الطباعة المميكنة

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى أسفرت حتى الآن عن إزالة 80 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 37 ألف و 235 م2 .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب .

وأكد المحافظ على أن الحملات المكثفة التى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الشرطة ومسئولى جهات الولاية تستهدف إسترداد الأراضى المتعدى عليها ، وإعادة الإنضباط ، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى فى ظل متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم سلسلة من الحملات أثمرت عن إزالة 47 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 25 ألف و 470 م2 وذلك بنطاق قرى الرديسية بحرى ، والحجز قبلى والكلح شرق والرمادى قبلى.