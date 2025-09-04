قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

جهود مديرية العمل بأسوان
جهود مديرية العمل بأسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية العمل بأسوان باستخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة ، وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة ( PVC ) وذلك بناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم التنسيق لطباعة الشهادات والكارينهات بديوان عام الوزارة حيث تم ذلك خلال 3 أيام فقط بدلاً من شهر ، مما انعكس على عدم وجود أي قوائم انتظام لاستلام مثل هذه المستندات الهامة .

وأكد بأن تنفيذ هذه المنظومة يأتى فى إطار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين متلقى الخدمات المختلفة بالمديرية ، وتواكباً مع منظومة التحول الرقمى الهادفة لميكنة الخدمات المقدمة لإنجازها فى أوقات قياسية لضمان سلامة المستخرجات الرسمية الصادرة عنها .

الطباعة المميكنة

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى أسفرت حتى الآن عن إزالة 80 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 37 ألف و 235 م2 .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب .

وأكد المحافظ على أن الحملات المكثفة التى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الشرطة ومسئولى جهات الولاية تستهدف إسترداد الأراضى المتعدى عليها ، وإعادة الإنضباط ، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى فى ظل متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم سلسلة من الحملات أثمرت عن إزالة 47 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 25 ألف و 470 م2 وذلك بنطاق قرى الرديسية بحرى ، والحجز قبلى والكلح شرق والرمادى قبلى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد