محافظ أسوان يتفقد سرادقات الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أهالى المحافظة وأبناء الطرق الصوفية للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

حرص المحافظ على تفقد سرادقات مشيخة الطرق الصوفية المقامة بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة ، والتى امتلأت بالمريدين والزائرين من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة ، وخلال جولته قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للمواطنين الذين التقى بهم .

وأكد المحافظ أن هذه الذكرى العطرة تجسد أسمى معاني المحبة والرحمة التي جاء بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون نبراساً يضيء دروب الإنسانية .

كما وجه الشكر والتقدير لفريق الهلال الأحمر المصري لحرصهم على التواجد بمحيط السرادقات، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمشاركين ما يضمن سلامتهم وراحتهم طوال فترة الإحتفالات .

المولد النبوى الشريف

وقد رافقه فى جولته التفقدية المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية.

حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لم تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح هذه المناسبة المباركة حيث تم تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية بالتعاون مع مشيخة الطرق الصوفية لضمان خروج الفعاليات بشكل يليق بمكانة المناسبة وأهمية الإحتفال بها .

وأضاف بأن سرادقات أرض المعارض إستوعبت فعاليات 36 طريقة صوفية فى مشهد يعكس وحدة النسيج الإجتماعي وروح التآخي التى تميز أهالل أسوان بما ساهم فى إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على قلوب المواطنين ، وتعزيز دور الإحتفالات الدينية في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية.

فيما إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمجلس نقابة المحامين بأسوان برئاسة محمد أبو كرورة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع الأسوانى ، ودعم دور المحاماة بإعتبارها إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون.