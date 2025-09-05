بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 سيدات إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

شهد الطريق الصحراوي «القاهرة الإسكندرية» بدائرة محافظة البحيرة اليوم الجمعة حادثاً مروعا إثر إنقلاب سيارة ملاكي.

ما أسفر عن وفاة سيدتين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم طفلة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل الجثتين والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٨٤ بالطريق الصحراوي «القاهرة الإسكندرية» إتجاه الإسكندرية ووجود متوفيين ومصابيين.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب سيارة ملاكي بمكان الحادث كانت تستقلها المجنى عليهن في طريقهن للإسكندرية.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من "فرحة محمود عبد المنعم ٢٦ سنة مقيمة القليوبية، وسامية محمد محمد ٤٦ سنة مقيمة القليوبية".

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من "منال محمد العباسى ٥٥ سنة، ولميس إبراهيم مصطفى ٥ سنوات، ورحاب فتحى السيد ٢٦ سنة بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون القليوبية".

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بالتحفظ على السيارة وجارى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين