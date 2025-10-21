قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
محافظات

أحدث جهاز لفحص هشاشة العظام ينضم لمنظومة مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

شمس يونس

أعلنت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر عن بدء تشغيل جهاز هشاشة العظام (DEXA Scan)، وهو من أحدث أجهزة الفحص التصويري المتطورة التي تُستخدم لتحديد قوة العظام ومحتواها المعدني بدقة عالية.

ويعتمد الجهاز على الأشعة السينية بجرعة منخفضة جدًا، مما يجعله فحصًا آمنًا وغير مؤلم للمرضى، ويُساعد في تشخيص هشاشة العظام، والتنبؤ بخطر الكسور، ومتابعة فاعلية العلاج بدقة.

ويُقيس الفحص كثافة العظام في مناطق مختلفة من الجسم تشمل العمود الفقري، وعظم الفخذين، والساعد، ويستغرق من 10 إلى 20 دقيقة فقط دون الحاجة إلى أي تحضيرات مسبقة.

وتأتي أهمية تشغيل الجهاز الجديد داخل المستشفى نظرًا لكون مرضى الأورام من أكثر الفئات عُرضة للإصابة بهشاشة العظام، نتيجة تأثير بعض العلاجات الكيماوية أو الهرمونية على كثافة العظام. ويساعد الجهاز في الكشف المبكر عن ضعف العظام لدى المرضى ومتابعة الحالة بشكل دقيق، بما يُساهم في وقايتهم من الكسور وتحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج والتعافي.

وأكد مسؤولو المستشفى أن تشغيل الجهاز الجديد يأتي في إطار حرص مستشفيات شفاء الأورمان على توفير أحدث التقنيات الطبية العالمية لخدمة المرضى بمحافظات الصعيد مجانًا، ضمن رسالتها الإنسانية لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة بأعلى جودة وأحدث الوسائل التشخيصية والعلاجية.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان إدخال جهاز هشاشة العظام ضمن منظومة العمل في مستشفيات شفاء الأورمان يُعد خطوة جديدة نحو تطوير خدمات التشخيص المبكر والمتكامل للمرضى، بما يتماشى مع المعايير العالمية في الرعاية الصحية. نسعى باستمرار لتوفير أحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات لخدمة أبناء الصعيد، وتخفيف مشقة السفر والعلاج على المرضى وأسرهم، وتقديم أفضل الخدمات والتقنيات الحديثة التي تليق باسم وسمعة مستشفيات شفاء الأورمان.

