مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يناقش توظيف المواهب ودمج ذوي الهمم

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة خطط سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية داخل الكليات خلال العام الجامعي الجديد.

وأكد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة سرعة الانتهاء من منصة الخدمات التعليمية الإلكترونية بجميع كليات الجامعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب وتيسير التواصل الرقمي بين الجامعة وطلابها.

كما ناقش المجلس خطة لاكتشاف وتوظيف المواهب بين طلاب الجامعة ودمج الطلاب من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الجامعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ قيم المشاركة الإيجابية بين جميع فئات الطلاب داخل الجامعة.

ووافق المجلس على خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد، والتي تتضمن برامج متنوعة تستهدف تنمية مهارات الطلاب ودعم إبداعاتهم في المجالات الثقافية والفنية والرياضية.

وفي ختام الجلسة، شددت رئيس الجامعة على أهمية دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب، مؤكدة أن الجامعة تواصل تنفيذ برامجها بما يتماشى مع التطوير التعليمي والرقمنة التعليمية الحديثة.