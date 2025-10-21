منها مركز لذوي الهمم ومدرسة.. محافظ الأقصر يعتمد مشروعات خدمية جديدة بإسنا

شهد مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر نقلة تنموية جديدة بعد اعتماد عدد من المشروعات والقرارات المهمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2025، برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على مخاطبة وزير الزراعة لاستصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مركز تأهيلي متكامل لذوي الهمم بمدينة إسنا، يضم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية، بهدف توفير بيئة متكاملة لرعاية وتأهيل ذوي القدرات الخاصة ضمن جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي جديدة تبرع بها الأهالي، وذلك ضمن خطة التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الريفية لتخفيف الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة تخصيص قطعة أرض جديدة لإنشاء محطة صرف صحي شرق قرية أصفون، تنفيذًا لخطة المحافظة في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة بالمراكز الجنوبية.

في سياق متصل، ناقش المجلس مقترح إنشاء إدارة تموين جديدة بمدينة إسنا، بما يسهم في تسهيل الخدمات التموينية للمواطنين وتحسين آليات الرقابة على الأسواق والمخابز.

تأتي هذه القرارات ضمن توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بمراكز المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل الخدمات لأهالي إسنا.