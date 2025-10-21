قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منها مركز لذوي الهمم ومدرسة.. محافظ الأقصر يعتمد مشروعات خدمية جديدة بإسنا

محافظ الأقصر يعتمد مشروعات خدمية جديدة بإسنا تشمل مركزًا لذوي الهمم ومدرسة ومحطة صرف صحي
محافظ الأقصر يعتمد مشروعات خدمية جديدة بإسنا تشمل مركزًا لذوي الهمم ومدرسة ومحطة صرف صحي
شمس يونس

شهد مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر نقلة تنموية جديدة بعد اعتماد عدد من المشروعات والقرارات المهمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2025، برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على مخاطبة وزير الزراعة لاستصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مركز تأهيلي متكامل لذوي الهمم بمدينة إسنا، يضم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية، بهدف توفير بيئة متكاملة لرعاية وتأهيل ذوي القدرات الخاصة ضمن جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي جديدة تبرع بها الأهالي، وذلك ضمن خطة التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الريفية لتخفيف الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة تخصيص قطعة أرض جديدة لإنشاء محطة صرف صحي شرق قرية أصفون، تنفيذًا لخطة المحافظة في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة بالمراكز الجنوبية.

في سياق متصل، ناقش المجلس مقترح إنشاء إدارة تموين جديدة بمدينة إسنا، بما يسهم في تسهيل الخدمات التموينية للمواطنين وتحسين آليات الرقابة على الأسواق والمخابز.

تأتي هذه القرارات ضمن توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بمراكز المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل الخدمات لأهالي إسنا.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة نتائج زيارته الرسمية إلى الصين

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

من الخطية إلى القداسة.. سيرة القديسة بيلاجية التائبة التي تحتفل الكنيسة بذكراها

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.. اليوم

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد