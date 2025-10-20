قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث شكاوى وطلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح

شمس يونس

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، للاستماع إلى شكاوى المواطنين، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 23 طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات تقنين وتعليم ومياه شرب ومرافق ورعاية صحية وإسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين المقدمة والعمل على ضمان سرعة معالجة تلك المشكلات وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين ، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

يذكر أنه نظرًا لوجود أعمال تطوير وصيانة بالقاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة – التي يُقام بها اللقاء يوم الاثنين من كل أسبوع – تقرر نقل اللقاء مؤقتًا ، لقاعة المؤتمرات الدولية.

ويُعقد لقاء "اليوم المفتوح" بقاعة فرعية رقم (2) بقاعة المؤتمرات الدولية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالقاعة الرئيسية، للتأكيد على حرص المحافظ على ضرورة عقد اليوم المفتوح "يوم المواطن" في موعده أسبوعيًا للنظر في شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

مجلس النواب

إنهاء خدمة المتدرب.. متى يعتبر الموظف غير صالح للاستمرار في عمله ؟

محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: دعوة الرئيس للتبرع لصالح غزة لإعادة الإعمار تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني

حزب المؤتمر

المؤتمر: إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين يعكس ريادة مصر في دعم التنمية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

