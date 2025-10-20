الأقصر .. إنشاء مركز تأهيلي لذوي الهمم ومدارس جديدة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2025، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

تحسين مستوى الخدمات

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، حيث وافق المحافظ على مخاطبة وزير الزراعة لاستصدار الموافقات اللازمة لإقامة مركز تأهيلي متكامل لذوي الهمم بمدينة إسنا، يضم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لخدمة أهالي جنوب المحافظة.

كما ناقش المجلس تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي جديدة تبرع بها الأهالي، وقطعة أخرى لإنشاء محطة صرف صحي شرق قرية أصفون، في إطار خطة التوسع في المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز.

وشهد الاجتماع أيضًا دراسة مقترح تخصيص أراضٍ لإنشاء إدارات تموين جديدة بمركزي إسنا والطود، بالإضافة إلى دعم خطوط السير بعدد من المسارات الجديدة لتحسين منظومة النقل الداخلي، منها 21 خطًا جديدًا على طريق الأقصر – طيبة، و15 خطًا على طريق الأقصر – البغدادي – الشادر، و10 خطوط تخدم قرى حواجر أرمنت (الشنابات).

إطلاق أسماء شهداء الوطن على مدارس الأقصر

كما وافق المجلس على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على مدارس الأقصر تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم، ومنهم الشهيد مجند محمد عاطف محمود أحمد على مدرسة نجع دنقل للتعليم الأساسي، والشهيد مجند إبراهيم محمد الطيري على مدرسة الحسينات الابتدائية بالطود، والشهيد مجند عماد عبد الملاك شحاتة على مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين، والشهيد مجند محمود عوض أحمد عوض على مدرسة أرمنت الثانوية بنات.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس مذكرة إدارة الأملاك بشأن تخصيص قطعتي الأرض المقام عليهما مسجد السلام وكنيسة الملاك ميخائيل بعزبة جاد – قرية السلام بمركز أرمنت بالمجان، مع التأكيد على مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.

يأتي ذلك ضمن توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.