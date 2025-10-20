قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
الأقصر .. إنشاء مركز تأهيلي لذوي الهمم ومدارس جديدة

محافظ الأقصر يوافق على إنشاء مركز تأهيلي لذوي الهمم ومدارس جديدة.. وتخليد أسماء الشهداء على مؤسسات تعليمية
محافظ الأقصر يوافق على إنشاء مركز تأهيلي لذوي الهمم ومدارس جديدة.. وتخليد أسماء الشهداء على مؤسسات تعليمية
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2025، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

تحسين مستوى الخدمات

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، حيث وافق المحافظ على مخاطبة وزير الزراعة لاستصدار الموافقات اللازمة لإقامة مركز تأهيلي متكامل لذوي الهمم بمدينة إسنا، يضم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لخدمة أهالي جنوب المحافظة.

كما ناقش المجلس تخصيص قطعة أرض بقرية الزنيقة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي جديدة تبرع بها الأهالي، وقطعة أخرى لإنشاء محطة صرف صحي شرق قرية أصفون، في إطار خطة التوسع في المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز.

وشهد الاجتماع أيضًا دراسة مقترح تخصيص أراضٍ لإنشاء إدارات تموين جديدة بمركزي إسنا والطود، بالإضافة إلى دعم خطوط السير بعدد من المسارات الجديدة لتحسين منظومة النقل الداخلي، منها 21 خطًا جديدًا على طريق الأقصر – طيبة، و15 خطًا على طريق الأقصر – البغدادي – الشادر، و10 خطوط تخدم قرى حواجر أرمنت (الشنابات). 

إطلاق أسماء  شهداء الوطن على مدارس الأقصر

كما وافق المجلس على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على مدارس الأقصر تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم، ومنهم الشهيد مجند محمد عاطف محمود أحمد على مدرسة نجع دنقل للتعليم الأساسي، والشهيد مجند إبراهيم محمد الطيري على مدرسة الحسينات الابتدائية بالطود، والشهيد مجند عماد عبد الملاك شحاتة على مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين، والشهيد مجند محمود عوض أحمد عوض على مدرسة أرمنت الثانوية بنات.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس مذكرة إدارة الأملاك بشأن تخصيص قطعتي الأرض المقام عليهما مسجد السلام وكنيسة الملاك ميخائيل بعزبة جاد – قرية السلام بمركز أرمنت بالمجان، مع التأكيد على مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.

يأتي ذلك ضمن توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

