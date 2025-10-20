وانتصرنا.. فيلم من القوات المسلحة تكشف فيه اعترافات قادة الجيش الإسرائيلي بالهزيمة في حرب أكتوبر

نشرت القوات المسلحة فيلم بعنوان "وانتصرنا" وذلك بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر، واستعادة سيناء من المحتل الإسرائيلي.

ظهر في الفيلم شهادات قادة الجيش الإسرائيلي وهو يعترفون بالهزيمة أمام الجيش المصري ومطالبتهم لقواتهم بالانسحاب من ميادين القتال والهروب من المعارك، كما ظهر في الفيلم أيضا شهادات جنود الجيش الإسرائيلي عن هزيمتهم أما الجيش المصري أثناء معارك الحرب.

كما ظهر في فيلم "وانتصرنا" أيضا الدعم اللامحدود التي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل أثناء الحرب كذلك اعتراف الصحف الإسرائيلية بالهزيمة وانتهاء أسطورة الجيش الإسرائيلي على أيدي المصريين.

كما ظهر في فيلم "وانتصرنا" شهادات لعدد من أبطال الجيش المصري الذين شاركوا فى الحرب وعن الهزيمة التي الحقوها للعدو والمعارك التي خاضوها بقوة أمام المحتل في سيناء.

وفي تأكيدا على التضامن العربي، أظهر الفيلم الدور الذي قامت به الدول العربية ومن ضمنها دولة الجزائر في مساعدة مصر عسكرياً واقتصاديا وسياسيا قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر.