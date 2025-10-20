كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق

أبدى إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب إفريقيا ‏للأندية أبطال الدوري على حساب فريق منتدى درب السلطان المغربي، في المباراة النهائية التي جمعتهما ‏بمدينة الدار البيضاء في ختام منافسات البطولة‎.‎

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق المنتدى يضم عناصر من ‏أصحاب الخبرات، وهو ما منح اللقب أهمية خاصة‎.‎

ووجّه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من ‏أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد‎.‎

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من‎:‎

إبراهيم المصري، وعبد العزيز إيهاب، وعمر خالد ‏‏«كاستيلو»، ومحسن رمضان، وسيف هاني «فوكس»، ‏وياسر سيف، وعمر سامي، ونبيل شريف، ومحمد مجدي، ومحمد عماد «أوكا»، ‏ومعاذ عزب، وأحمد عوض الله، ‏ومحمد صلاح، ومحمد هشام «مودي»، والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك، والبولندي توماش جيوبالا، ‏وحراس ‏المرمى عبد الرحمن حميد، ومحمد إبراهيم، وعبد الرحمن طه.