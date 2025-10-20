كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق

أبدى إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب فريق منتدى درب السلطان المغربي، في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة الدار البيضاء في ختام منافسات البطولة.
وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق المنتدى يضم عناصر من أصحاب الخبرات، وهو ما منح اللقب أهمية خاصة.
ووجّه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:
إبراهيم المصري، وعبد العزيز إيهاب، وعمر خالد «كاستيلو»، ومحسن رمضان، وسيف هاني «فوكس»، وياسر سيف، وعمر سامي، ونبيل شريف، ومحمد مجدي، ومحمد عماد «أوكا»، ومعاذ عزب، وأحمد عوض الله، ومحمد صلاح، ومحمد هشام «مودي»، والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك، والبولندي توماش جيوبالا، وحراس المرمى عبد الرحمن حميد، ومحمد إبراهيم، وعبد الرحمن طه.