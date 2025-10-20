موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام

تترقب مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل بنظام التوقيت الشتوي 2025 بعد اقتراب نهاية شهر أكتوبر الجاري، إذ يستعد المواطنون لتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر بشأن تطبيق نظام التوقيت الشتوي رسميًا في الدولة.

يأتي هذا التغيير في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الطاقة ومواءمة ساعات العمل والدراسة مع فترات الإضاءة الطبيعية خلال فصل الشتاء.

ويُعد تطبيق التوقيت الشتوي من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين استهلاك الكهرباء واستغلال ضوء النهار، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، ما يجعل تعديل الساعة خطوة مهمة لتحسين كفاءة استهلاك الموارد خلال الأشهر الباردة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2025؟

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025. وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساءً.

ويستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، حيث سيتم بعد ذلك إعادة تقديم الساعة مرة أخرى للعمل بالتوقيت الصيفي المعتاد.

يأتي هذا النظام في إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى التكيف مع تغير الفصول ومواكبة التوقيت العالمي في عدد من الدول التي تطبق النظام ذاته مرتين سنويًا، حيث يتم تقديم وتأخير الساعة تبعًا لفصول العام.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يعود تطبيق التوقيت الشتوي إلى مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة عبر تقليل استخدام الإضاءة الصناعية في الصباح الباكر أو المساء، والاستفادة من ساعات النهار بشكل أكبر خلال اليوم.

كما يساعد النظام الجديد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتوزيع الأحمال بشكل أفضل على مدار اليوم. ويسهم كذلك في تسهيل تنظيم ساعات العمل والدراسة لتكون متوافقة مع أوقات الإضاءة الطبيعية، ما يحسن من كفاءة الإنتاجية ويقلل من معدلات الإرهاق الناتجة عن التغير في أوقات النوم.

خطوات ضبط الساعة على نظام التوقيت الشتوي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، يمكن للمواطنين ضبط الساعة يدويًا بسهولة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب من خلال الخطوات الآتية:

1 - فتح إعدادات الوقت في الهاتف أو الحاسوب.

2 - اختيار قائمة "تغيير الوقت والتاريخ" أو "Change time and date".

3 - تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتصبح 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل.

كما يمكن تفعيل خاصية "الضبط التلقائي للوقت" في إعدادات الجهاز لضمان تعديل الساعة تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي، خصوصًا في الأجهزة التي تدعم المزامنة مع التوقيت المحلي.

مدة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر متواصلة تبدأ من 31 أكتوبر 2025 وحتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2026. وخلال هذه الفترة، تقل ساعات النهار تدريجيًا بينما تزداد ساعات الليل، وهو ما يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية مع بداية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

ويُعد توقيت تطبيق النظام في عطلة نهاية الأسبوع (يوم الجمعة) إجراءً تنظيميًا لتجنب حدوث أي ارتباك في مواعيد العمل الرسمية أو حركة المواصلات العامة أو الجداول الدراسية للطلاب، ما يجعل التحول أكثر سلاسة ودون تأثير على الحياة اليومية.

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر 2025

بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المنتظر أن يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر 2025، ليستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا وتبدأ موجات البرد في السيطرة على الأجواء حتى حلول فصل الربيع في نهاية مارس من العام التالي.

ويتزامن فصل الشتاء مع زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة، لذا فإن تطبيق نظام التوقيت الشتوي يهدف أيضًا إلى تحسين إدارة الطاقة خلال هذه الفترة الحيوية من العام.

التوقيت الشتوي في مصر.. تنظيم الوقت وكفاءة الطاقة

تسعى الحكومة المصرية من خلال تطبيق التوقيت الشتوي إلى المواءمة بين فصول العام وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من ساعات النهار، إضافة إلى تقليل الفجوة بين فترات الذروة في استهلاك الكهرباء.

وأثبتت التجارب السابقة أن الالتزام بالنظام يحقق نتائج إيجابية في خفض الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على شبكات الطاقة، مما ينعكس على استقرار الخدمة وتقليل الاستهلاك العام.

كما يساهم النظام في ضبط نمط الحياة اليومي للأسر المصرية، لا سيما مع توافق ساعات العمل والدراسة مع الفترات التي تتوفر فيها إضاءة طبيعية، ما يمنح الأفراد طاقة أكبر خلال اليوم ويساعد على تحسين جودة النوم ليلًا.