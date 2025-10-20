قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام

عبد الفتاح تركي

تترقب مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل بنظام التوقيت الشتوي 2025 بعد اقتراب نهاية شهر أكتوبر الجاري، إذ يستعد المواطنون لتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر بشأن تطبيق نظام التوقيت الشتوي رسميًا في الدولة. 

يأتي هذا التغيير في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الطاقة ومواءمة ساعات العمل والدراسة مع فترات الإضاءة الطبيعية خلال فصل الشتاء.

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

ويُعد تطبيق التوقيت الشتوي من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين استهلاك الكهرباء واستغلال ضوء النهار، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، ما يجعل تعديل الساعة خطوة مهمة لتحسين كفاءة استهلاك الموارد خلال الأشهر الباردة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2025؟

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025. وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساءً.

بدء التوقيت الشتوي

ويستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، حيث سيتم بعد ذلك إعادة تقديم الساعة مرة أخرى للعمل بالتوقيت الصيفي المعتاد.

يأتي هذا النظام في إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى التكيف مع تغير الفصول ومواكبة التوقيت العالمي في عدد من الدول التي تطبق النظام ذاته مرتين سنويًا، حيث يتم تقديم وتأخير الساعة تبعًا لفصول العام.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يعود تطبيق التوقيت الشتوي إلى مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة عبر تقليل استخدام الإضاءة الصناعية في الصباح الباكر أو المساء، والاستفادة من ساعات النهار بشكل أكبر خلال اليوم.

كما يساعد النظام الجديد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتوزيع الأحمال بشكل أفضل على مدار اليوم. ويسهم كذلك في تسهيل تنظيم ساعات العمل والدراسة لتكون متوافقة مع أوقات الإضاءة الطبيعية، ما يحسن من كفاءة الإنتاجية ويقلل من معدلات الإرهاق الناتجة عن التغير في أوقات النوم.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

خطوات ضبط الساعة على نظام التوقيت الشتوي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، يمكن للمواطنين ضبط الساعة يدويًا بسهولة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب من خلال الخطوات الآتية:

1 - فتح إعدادات الوقت في الهاتف أو الحاسوب.
2 - اختيار قائمة "تغيير الوقت والتاريخ" أو "Change time and date".
3 - تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتصبح 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل.

كما يمكن تفعيل خاصية "الضبط التلقائي للوقت" في إعدادات الجهاز لضمان تعديل الساعة تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي، خصوصًا في الأجهزة التي تدعم المزامنة مع التوقيت المحلي.

التوقيت الشتوي

مدة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر متواصلة تبدأ من 31 أكتوبر 2025 وحتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2026. وخلال هذه الفترة، تقل ساعات النهار تدريجيًا بينما تزداد ساعات الليل، وهو ما يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية مع بداية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

ويُعد توقيت تطبيق النظام في عطلة نهاية الأسبوع (يوم الجمعة) إجراءً تنظيميًا لتجنب حدوث أي ارتباك في مواعيد العمل الرسمية أو حركة المواصلات العامة أو الجداول الدراسية للطلاب، ما يجعل التحول أكثر سلاسة ودون تأثير على الحياة اليومية.

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر 2025

بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المنتظر أن يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر 2025، ليستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا وتبدأ موجات البرد في السيطرة على الأجواء حتى حلول فصل الربيع في نهاية مارس من العام التالي.

التوقيت الشتوي

ويتزامن فصل الشتاء مع زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة، لذا فإن تطبيق نظام التوقيت الشتوي يهدف أيضًا إلى تحسين إدارة الطاقة خلال هذه الفترة الحيوية من العام.

التوقيت الشتوي في مصر.. تنظيم الوقت وكفاءة الطاقة

تسعى الحكومة المصرية من خلال تطبيق التوقيت الشتوي إلى المواءمة بين فصول العام وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من ساعات النهار، إضافة إلى تقليل الفجوة بين فترات الذروة في استهلاك الكهرباء. 

وأثبتت التجارب السابقة أن الالتزام بالنظام يحقق نتائج إيجابية في خفض الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على شبكات الطاقة، مما ينعكس على استقرار الخدمة وتقليل الاستهلاك العام.

التوقيت الشتوي

كما يساهم النظام في ضبط نمط الحياة اليومي للأسر المصرية، لا سيما مع توافق ساعات العمل والدراسة مع الفترات التي تتوفر فيها إضاءة طبيعية، ما يمنح الأفراد طاقة أكبر خلال اليوم ويساعد على تحسين جودة النوم ليلًا.

