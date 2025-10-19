استعد لضبط ساعتك .. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث أنه من المقرر أن يتم تطبيقه منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

و يأتى موعد تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر 2025، بعد شهور من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025.

كما يأتي هذا التغيير تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامى التوقيتين الصيفى والشتوى.

ووفقًا للقانون، يبدأ التوقيت الشتوى فى مصر بتأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذى يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، لتبدأ ساعات العمل الجديدة اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

و يكون موعد فصل الشتاء 2025 في مصر وفقا للحسابات الفلكية، الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الجمعة الموافق 20 مارس 2026، ويعقبه فصل الربيع.

خطة الحكومة لتطبيق التوقيت الشتوي 2025

تأتي عودة التوقيت الشتوي في مصر 2025 ضمن خطة الحكومة التي بدأت تنفيذها منذ عام 2023 بعد إصدار قانون تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي. ويقضي القانون بأن يبدأ التوقيت الصيفي سنويًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار خلال فصول العام المختلفة، والمساهمة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل بنظام التوقيتين أثبت فعاليته في تقليل معدلات استهلاك الطاقة بنسبة ملحوظة خلال فصول الصيف، وهو ما انعكس إيجابيًا على منظومة الكهرباء في الدولة من حيث الأحمال وتوزيع الاستهلاك.