"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
توك شو

أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة

وزير الشباب والرياضة
عادل نصار

تحدث محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعب المنتخب تنس الطاولة، والتي شهدتها البطولة الأفريقية بتونس، بسبب رفض الأخير تحية الأول ، خلال منافسات الفرق، ما دفع "عصر"، إلى تهديده بأنه سيضربه بالمضرب.

وقال  محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الوزارة تابعت الواقعة منذ اللحظة الأولى، وحرصت على التعامل معها بحزم ومسؤولية حفاظًا على صورة الرياضة المصرية.

وأضاف  محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجّه كذلك لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية بفتح تحقيق رسمي لمتابعة الإجراءات الخاصة بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، كما صدر قرار صباح اليوم بتكليف لجنة تقييم الأداء الرياضي والحوكمة بالوزارة، والتي تضم عددًا من كبار المستشارين والقانونيين، بالتحقيق في الواقعة بكامل تفاصيلها، ابتداءً من سفر البعثة وحتى عودتها.

وأشار محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن نتائج التحقيق ستُرفع إلى الوزير تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الواقعة، لافتًا، إلى أنّ وزير الشباب والرياضة حرص في الوقت ذاته على تهنئة المنتخب الوطني بكامله على الإنجاز التاريخي الذي تحقق في البطولة الإفريقية، حيث فازت مصر بالمنافسات الفردية والزوجية للرجال والسيدات للمرة الأولى منذ 21 عامًا.

ولفت  محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزير أجرى مكالمة مطولة و"شديدة جدا" مع اللاعبين المتورطين في الواقعة، شدد خلالها على أهمية شرف تمثيل المنتخب المصري وضرورة الالتزام بالأخلاقيات الرياضية واحترام العلم المصري. 
 

الشباب والرياضة تنس الطاولة أشرف صبحي نتائج التحقيق وزير الشباب

